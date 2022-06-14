"Барселона" предложила "Челси" обмен защитниками

Фото: твиттер Сержиньо Деста/Автор неизвестен

"Барселона" предложила "Челси" провести обмен защитниками в летнее трансферное окно, сообщает 90min.

По сведениям источника, каталонский клуб готов отдать американского защитника Сержиньо Деста на испанца Маркоса Алонсо. Англичане пока не ответили на предложение.

В минувшем сезоне 31-летний Алонсо провел за "Челси" 46 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. На счету 21-летнего Деста три голевые передачи в 31 поединке за "Барселону".

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