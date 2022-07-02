"Барселона" потратит сотни миллионов евро на трансферы

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Каталонская "Барселона" намерена серьезно усилить состав и согласна на крупные траты в это трансферное окно.

Как сообщает Marca, испанский клуб планирует потратить 200 млн евро на трансферы этим летом.

Такие деньги в клубе появились благодаря продаже 10% своих телеправ американской инвесткомпании Sixth Street за 207,5 млн евро.

Ожидается, что еще 15% телеправ за 400 млн евро "Барса" продаст другому покупателю.

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