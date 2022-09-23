"Барселона" потеряла четырех игроков из-за травм в сборных

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"Барселона" потеряла четырех игроков из-за травм в сборных

Фото: твиттер Рональда Араухо/Автор неизвестен

"Барселона" лишилась сразу четырех основных футболистов, которые получили травмы в составе своих национальных сборных.

Защитники Рональд Араухо и Жюль Кунде травмировались, соответственно, в сборных Уругвая и Франции. Полузащитник Френки де Йонг и нападающий Мемфис Депас получили повреждения в матче за сборную Нидерландов.

Стоит отметить, что ближайший матч "Барселона" проведет 1 октября на выезде с "Мальоркой".

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