"Барселона" потеряла четырех игроков из-за травм в сборных
Фото: твиттер Рональда Араухо/Автор неизвестен
"Барселона" лишилась сразу четырех основных футболистов, которые получили травмы в составе своих национальных сборных.
Защитники Рональд Араухо и Жюль Кунде травмировались, соответственно, в сборных Уругвая и Франции. Полузащитник Френки де Йонг и нападающий Мемфис Депас получили повреждения в матче за сборную Нидерландов.
Стоит отметить, что ближайший матч "Барселона" проведет 1 октября на выезде с "Мальоркой".
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14