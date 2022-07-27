"Барселона" поставила жесткий ультиматум Френки де Йонгу
Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен
"Барселона" выдвинула жесткое условие голландскому полузащитнику Френки де Йонгу, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, каталонский клуб потребовал от футболиста пойти на снижение зарплаты, либо перейти в другую команду. "Барселона" требует от игрока согласиться на 50-процентное снижение оклада.
Ранее сообщалось, что "Барселона" договорилась о продаже 25-летнего де Йонга в "Манчестер Юнайтед", но голландец отказывается присоединяться к манкунианцам.
В прошлом сезоне 25-летний де Йонг провел за "Барселону" 46 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
Не пропустите: В "Барселоне" определились с игровым номером Левандовски. | https://dailysports.net
главное
-
8 голов "Бодо", успех "Динамо" Киев, позор "Олимпиакоса": результаты квалификации ЛЧ 27 июля
-
"Ференцварош" Черчесова пробился в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов
-
"Динамо" Киев прошло "Фенербахче" в квалификации Лиги чемпионов
-
"Фиорентина" предлагает Кокорину миллионы за разрыв контракта
-
"Барселона" - "Ювентус" - 2:2 (видеообзор)
Лента новостей
-
Главные новости дня: 27 июля
-
8 голов "Бодо", успех "Динамо" Киев, позор "Олимпиакоса": результаты квалификации ЛЧ 27 июля
-
"Ференцварош" Черчесова пробился в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов
-
"Манчестер Сити" нашел замену Бернарду Силве в Лиге 1
-
"Челси" может заплатить более 80 млн евро за защитника "Лестера"
-
"Локомотив" продаст молодого таланта в "Ниццу" за 12 миллионов евро
-
Луис Суарес вернулся в родной клуб
-
"Барселона" поставила жесткий ультиматум Френки де Йонгу
-
"Динамо" Киев прошло "Фенербахче" в квалификации Лиги чемпионов
-
Хавьер Савиола вернулся в "Барселону"
-
"Бавария" продала американца Ричардса в АПЛ
-
Сауль может перейти в "Ювентус"
-
"Ливерпуль" назвал "Ювентусу" цену на Фирмино
-
Погба отказывается от операции, несмотря на травму
-
"Куинз Парк Рейнджерс" может подписать украинского таланта
-
"Шахтер" усилился воспитанником киевского "Динамо"
-
"Фиорентина" предлагает Кокорину миллионы за разрыв контракта
-
"Реал" - "Америка" - 2:2 (видеообзор)
-
"Барселона" - "Ювентус" - 2:2 (видеообзор)
-
"Наполи" купил корейца за 18 миллионов евро
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14