"Барселона" поставила жесткий ультиматум Френки де Йонгу

Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен

"Барселона" выдвинула жесткое условие голландскому полузащитнику Френки де Йонгу, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонский клуб потребовал от футболиста пойти на снижение зарплаты, либо перейти в другую команду. "Барселона" требует от игрока согласиться на 50-процентное снижение оклада.

Ранее сообщалось, что "Барселона" договорилась о продаже 25-летнего де Йонга в "Манчестер Юнайтед", но голландец отказывается присоединяться к манкунианцам.

В прошлом сезоне 25-летний де Йонг провел за "Барселону" 46 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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