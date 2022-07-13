"Барселона" получит деньги на трансферы на следующей неделе
Фото: твиттер Усмана Дембеле/Автор неизвестен
"Барселона" уже на следующей неделе получит 320-330 миллионов евро от продажи телевизионных прав.
Как пишет журналист Ферран Корреас в Twitter, такое поступление поможет каталонцам оформить трансферы полузащитника "Лидса" Рафиньи Диаса и нападающего Усмана Дембеле.
Как известно, по причине трудной финансовой ситуации в клубе приняли решение продать до 25 процентов своих телеправ и почти 50 процентов своего бизнеса по продаже атрибутики.
Не пропустите: "Барселона" договорилась о переходе Рафиньи. | https://dailysports.net
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14