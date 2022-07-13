"Барселона" получит деньги на трансферы на следующей неделе

Фото: твиттер Усмана Дембеле/Автор неизвестен

"Барселона" уже на следующей неделе получит 320-330 миллионов евро от продажи телевизионных прав.

Как пишет журналист Ферран Корреас в Twitter, такое поступление поможет каталонцам оформить трансферы полузащитника "Лидса" Рафиньи Диаса и нападающего Усмана Дембеле.

Как известно, по причине трудной финансовой ситуации в клубе приняли решение продать до 25 процентов своих телеправ и почти 50 процентов своего бизнеса по продаже атрибутики.

Не пропустите: "Барселона" договорилась о переходе Рафиньи. | https://dailysports.net