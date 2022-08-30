"Барселона" покупает защитника "Боруссии"

Фото: твиттер Тома Менье\Автор неизвестен

"Барселона" все еще надеется переманить защитника дортмундской "Боруссии" Тома Менье.

По данным Mundo Deportivo, 30-летний бельгиец стал главным приоритетом испанского гранда для усиления правого фланга обороны.

С футболистом переговоры пройдут без проблем, осталось только договориться с дортмундским клубом.

Ожидается, что Менье подпишет с "Барселоной" контракт на 3-4 года.

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