"Барселона" покупает Бернарду Силву

Фото: твиттер Бернарду Силвы/Автор неизвестен

"Барселона" уладила детали личного контракта с атакующим полузащитником "Манчестер Сити" Бернарду Силвой.

Как сообщает на своей странице в социальных сетях итальянский журналист Николо Скира, контракт будет действовать до лета 2026 года.

По словам журналиста, в ближайшее время "Барселона" сделает официальное в размере € 60 млн.

В 248 играх за горожан португалец отличился 48 раз и 50 раз отдавал голевые передачи партнёрам.

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