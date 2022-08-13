"Барселона" покупает Бернарду Силву

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"Барселона" покупает Бернарду Силву

Фото: твиттер Бернарду Силвы/Автор неизвестен

"Барселона" уладила детали личного контракта с атакующим полузащитником "Манчестер Сити" Бернарду Силвой.

Как сообщает на своей странице в социальных сетях итальянский журналист Николо Скира, контракт будет действовать до лета 2026 года.

По словам журналиста, в ближайшее время "Барселона" сделает официальное в размере € 60 млн.

 В 248 играх за горожан португалец отличился 48 раз и 50 раз отдавал голевые передачи партнёрам. 

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