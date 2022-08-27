"Барселона" покупает 30-летнего защитника за 3 миллиона

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"Барселона" покупает 30-летнего защитника за 3 миллиона

Фото: твиттер "Ренна"/Автор неизвестен

"Барселона" готовит трансфер защитника "Ренна" и сборной Мали Амари Траоре.

Как сообщает GFFN, французский клуб также не против перехода футболиста.

За 30-летнего малийца "Барселона" может заплатить 3 миллиона евро.

Срок его действующего контракта истекает через год. В минувшем сезоне Траоре провел 42 матча, забил 3 гола и отдал 11 результативных передач.

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