"Барселона" подтвердила продажу Гризманна в "Атлетико"

Теги барселонаатлетико мадридантуан гризманн

"Барселона" подтвердила продажу Гризманна в "Атлетико"

Фото: твиттер Антуана Гризманна/Автор неизвестен

Директор "Барселоны" Матеу Алемани подтвердил информацию о том, что клуб окончательно продал французского нападающего Антуана Гризманна в "Атлетико".

"Мы закрыли сделку по Гризманну. Нам удалось добиться очень важного успеха, мы значительно разгрузили платежную ведомость", – приводит слова Алемани Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что "Атлетико" заплатит за 31-летнего Гризманна 20 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на четыре миллиона за счет бонусов.

Не пропустите: У "Барселоны" есть трудности с возвращением Месси. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси пропустит матч Лиги чемпионов с "Бенфикой"

Месси пропустит матч Лиги чемпионов с "Бенфикой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов