"Барселона" подтвердила продажу Гризманна в "Атлетико"

Фото: твиттер Антуана Гризманна/Автор неизвестен

Директор "Барселоны" Матеу Алемани подтвердил информацию о том, что клуб окончательно продал французского нападающего Антуана Гризманна в "Атлетико".

"Мы закрыли сделку по Гризманну. Нам удалось добиться очень важного успеха, мы значительно разгрузили платежную ведомость", – приводит слова Алемани Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что "Атлетико" заплатит за 31-летнего Гризманна 20 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на четыре миллиона за счет бонусов.

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