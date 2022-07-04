"Барселона" подписала защитника "Челси"

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"Барселона" подписала защитника "Челси"

Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Барселоны" на официальном сайте объявила о переходе датского защитника "Челси" Андреаса Кристенсена.

Футболист достался каталонскому клубу бесплатно, так как его контракт с "аристократами" завершился. "Барселона" заключила с датчанином контракт до лета 2026 года.

26-летний Кристенсен выступал за "Челси" с 2014 года. Всего он провел за клуб 160 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Сдавался в аренду менхенгладбахской "Боруссии". Обладатель Кубка английской лиги, обладатель Кубка Англии, победитель Лиги чемпионов, победитель Лиги Европы, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Клубного чемпионата мира.

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