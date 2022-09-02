"Барселона" подписала воспитанника "Реала"

Теги барселоначелсимаркос алонсо

"Барселона" подписала воспитанника "Реала"

Пресс-служба "Барселоны" на официальном сайте объявила о переходе испанского защитника Маркоса Алонсо.

Футболист ранее расторг контракт с "Челси", поэтому достался каталонцам в качестве свободного агента. Стороны заключили соглашение до лета 2023 года.

31-летний Алонсо является воспитанником "Реала". За "Челси" он выступал с 2016 года, провел за клуб 212 матчей, забил 29 мячей и отдал 23 голевые передачи. Ранее играл за "Болтон", "Фиорентину" и "Сандерленд". За сборную Испании сыграл девять матчей.

Не пропустите: "Барселона" бесплатно подписала Бельерина. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 1 сентября

Главные новости дня: 1 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов