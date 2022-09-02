"Барселона" подписала воспитанника "Реала"

Пресс-служба "Барселоны" на официальном сайте объявила о переходе испанского защитника Маркоса Алонсо.

Футболист ранее расторг контракт с "Челси", поэтому достался каталонцам в качестве свободного агента. Стороны заключили соглашение до лета 2023 года.

31-летний Алонсо является воспитанником "Реала". За "Челси" он выступал с 2016 года, провел за клуб 212 матчей, забил 29 мячей и отдал 23 голевые передачи. Ранее играл за "Болтон", "Фиорентину" и "Сандерленд". За сборную Испании сыграл девять матчей.

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