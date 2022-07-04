"Барселона" подписала полузащитника "Милана"

Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Барселоны" на официальном сайте объявила о переходе ивуарийского полузащитника "Милана" Франка Кессье.

Футболист достался каталонскому клубу бесплатно, так как его контракт с миланцами завершился. "Барселона" подписала с хавбеком контракт до лета 2027 года.

25-летний Кессье выступал за "Милан" с 2017 года. Всего он провел за клуб 223 матча во всех турнирах, забил 37 голов и отдал 16 результативных передач. Ранее играл за "Аталанту" и "Чезену". За сборную Кот-д'Ивуара сыграл 58 матчей и забил шесть мячей. Чемпион Италии-2021/2022.

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