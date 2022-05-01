"Барселона" победила "Мальорку" в Ла Лиге

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"Барселона" победила "Мальорку" в Ла Лиге

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

В матче 34-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле обыграла "Мальорку" со счетом 2:1.

Победу каталонскому клубу принесли голы Мемфиса Депая и Серхи Бускетса. В составе гостей отличился Антонио Ральо.

"Барселона", набрав 66 очков, вернулась на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Мальорка" с 32 очками осталась на 16-й позиции.

"Барселона" - "Мальорка" - 2:1 (1:0)
Голы: Депай, 25 - 1:0, Бускетс, 54 - 2:0, Ральо, 79 - 2:1

"Барселона": тер Штеген, Алвес, Араухо, Пике (Гарсия, 28), Альба, Бускетс, де Йонг, Гави, Торрес (Фати, 75), Депай, Обамеянг (Дембеле, 75).

"Мальорка": Рико, Ральо, Валжент, Руссо, Оливан, Батталья (Ли Кан Ин, 70), Санчес (Севилья, 70), Маффео, Родригес (Гренье, 60), Анхель, Нино (Кубо, 60).

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