"Барселона" победила "Мальорку" в Ла Лиге
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
В матче 34-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле обыграла "Мальорку" со счетом 2:1.
Победу каталонскому клубу принесли голы Мемфиса Депая и Серхи Бускетса. В составе гостей отличился Антонио Ральо.
"Барселона", набрав 66 очков, вернулась на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Мальорка" с 32 очками осталась на 16-й позиции.
"Барселона" - "Мальорка" - 2:1 (1:0)
Голы: Депай, 25 - 1:0, Бускетс, 54 - 2:0, Ральо, 79 - 2:1
"Барселона": тер Штеген, Алвес, Араухо, Пике (Гарсия, 28), Альба, Бускетс, де Йонг, Гави, Торрес (Фати, 75), Депай, Обамеянг (Дембеле, 75).
"Мальорка": Рико, Ральо, Валжент, Руссо, Оливан, Батталья (Ли Кан Ин, 70), Санчес (Севилья, 70), Маффео, Родригес (Гренье, 60), Анхель, Нино (Кубо, 60).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14