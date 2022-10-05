"Барселона" передумала подавать жалобу на судейство в матче с "Интером"
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
Руководство "Барселоны" не будет подавать жалобу на судейство в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Интером" (0:1), сообщает Sport.es.
По сведениям источника, каталонский клуб будет пытаться донести свою позицию до УЕФА другим способом, который не разглашается.
Напомним, что в середине второго тайма арбитр не засчитал гол "Барселоны", а в концовке не назначил пенальти в ворота "Интера". Стоит отметить, что в обоих эпизодах непосредственное участие принял видеоассистент, который в спорной ситуации не назначил пенальти в ворота "Баварии" в матче с "Барселоной".
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