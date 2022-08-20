"Барселона" отпускает Депая в "Ювентус", но есть проблема

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"Барселона" отпускает Депая в "Ювентус", но есть проблема

Фото: твиттер Мемфиса Депая/Автор неизвестен

"Ювентус" не смог договориться с Мемфисом Депаем о личном контракте.

Как пишет источник, в то же время "Барселона" готова расторгнуть договор с 28-летним форвардом, чтобы он смог найти новый клуб.

Итальянский клуб продолжает переговоры с футболистом касательно его зарплаты и других условий.

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