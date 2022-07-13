"Барселона" отправила португальского хавбека в "Спортинг"

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"Барселона" отправила португальского хавбека в "Спортинг"

Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Барселоны" на официальном сайте объявила о переходе португальского полузащитника Франсишку Тринкау в лиссабонский "Спортинг".

Португальский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа. В прошлом сезоне хавбек играл за "Вулверхэмптон" на правах аренды.

22-летний Тринкау выступает за "Барселону" с 2020 года. Всего он провел за клуб 42 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Ранее играл за "Брагу". За сборную Португалии сыграл семь матчей. Обладатель Кубка Испании-2020/21.

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