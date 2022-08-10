"Барселона" откроет клубный магазин в Мадриде

"Барселона" анонсировала открытие официального клубного магазина в Мадриде.

Как сообщает журналист Жерар Ромеро, торжественное открытие состоится незадолго до Классико.

Напомним, что выездной матч с "Реалом" в рамках чемпионата Испании запланирован на 16 октября.

Как известно, "Реал" и "Барселона" являются принципиальными соперниками.

Не пропустите: "Барселона" рассматривает два варианта по Пьяничу. | https://dailysports.net