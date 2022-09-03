"Барселона" отклонила предложение "Атлетико" по Гризманну

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"Барселона" отклонила предложение "Атлетико" по Гризманну

Фото: твиттер Антуана Гризманна/Автор неизвестен

"Барселона" не приняла предложение "Атлетико" в 15 миллионов евро за форварда Антуана Гризманна.

Как пишет источник, "матрасники" не готовы платить 40 млн, которые прописаны в контракте француза.

Для этого они ограничивают игровое время нападающего с целью избежать активации обязательства покупки.

Футболисту такая ситуация не нравится и агент Гризманна уже обратился к руководству обеих команд с просьбой прийти к договорённости о меньшей компенсации за выкуп футболиста.

Напомним, что француз арендован "Атлетико" у "Барселоны" на два сезона летом 2021 года. 

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