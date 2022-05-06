"Барселона" отказалась возвращать Суареса

Фото: твиттер Луиса Суареса/Автор неизвестен

Уругвайский нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес не вернется в "Барселону", сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, футболист зимой предлагал свои услуги каталонского клубу, но получил отказ. Руководство "Барселоны" полагает, что Суарес уже не сможет помочь команде, поэтому клуб расмотрит другие трансферные цели.

В нынешнем сезоне 35-летний Суарес провел за "Атлетико" 42 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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