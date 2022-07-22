"Барселона" отказалась от трансфера Кунде

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"Барселона" отказалась от трансфера Кунде

Фото: твиттер Жюля Кунде/Автор неизвестен

Защитник "Севильи" и сборной Франции Жюль Кунде не перейдет в "Барселону", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, каталонский клуб отказался от борьбы за футболиста, так как не выдержал конкуренции с лондонским "Челси". Английский клуб готов заплатить за игрока 65 миллионов евро. Зарплата Кунде в Англии составит 9-10 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне 23-летний Кунде провел за "Севилью" 44 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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