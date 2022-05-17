"Барселона" отказалась от Гайя и Солера
Фото: твиттер Солера\Автор неизвестен
Капитаны "Валенсии" Хосе Гайя и Карлос Солер сегодня были предложены "Барселоне" за 60 миллионов евро, однако каталонский клуб не собирается платить такие деньги, заверив "летучих мышей", что не заинтересован в их покупке, сообщает журналист Эктор Гомес.
По информации источника, не исключено, что это лишь рыночная стратегия продолжения переговоров, так как экономическое положение "Барсы" сейчас не позволяет им тратить много денег.
Отмечается, что "Валенсия", в свою очередь, заинтересована в аренде нескольких игроков "Барселоны", в том числе Мартина Брейтуэйта.
Сообщается, что эта встреча состоялась по просьбе "Валенсии".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14