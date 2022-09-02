"Барселона" отдала перспективного вингера в "Осасуну"

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"Барселона" отдала перспективного вингера в "Осасуну"

Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" продлила контракт с вингером Абде Эззальзули до июня 2026 года.

По новому соглашению, отступные за 20-летнего марокканца составляют 200 млн евро.

После подписания контракта молодой футболист был отдан в аренду в "Осасуну". В соглашении опция выкупа не предусмотрена.

В прошлом сезоне в 10 матчах чемпионата Испании Абде забил 1 гол. 

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