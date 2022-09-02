"Барселона" отдала перспективного вингера в "Осасуну"
Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен
"Барселона" продлила контракт с вингером Абде Эззальзули до июня 2026 года.
По новому соглашению, отступные за 20-летнего марокканца составляют 200 млн евро.
После подписания контракта молодой футболист был отдан в аренду в "Осасуну". В соглашении опция выкупа не предусмотрена.
В прошлом сезоне в 10 матчах чемпионата Испании Абде забил 1 гол.
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
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|Гранада
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|27
|12
|Леванте
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|Осасуна
|20
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|20
|23
|15
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