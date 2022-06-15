"Барселона" определилась с соперником в Кубке Гампера

Теги барселонарома

"Барселона" определилась с соперником в Кубке Гампера

"Барселона" в традиционном предсезонном турнире за Кубок Жоана Гампера сыграет с "Ромой", сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Матч состоится 8 июля, и начнется в 22:00.

"Барселона" и "Рома" ранее уже разыгрывали данный трофей в 2015 году. Тогда каталонцы одержали победу со счетом 3:0.

"Барселона" является 44-кратным обладателем Кубка Гампера.

Не пропустите: "Барселона" предложила "Челси" обмен защитниками. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Лукаку отказался перейти в ПСЖ

Лукаку отказался перейти в ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов