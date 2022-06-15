"Барселона" определилась с соперником в Кубке Гампера

"Барселона" в традиционном предсезонном турнире за Кубок Жоана Гампера сыграет с "Ромой", сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Матч состоится 8 июля, и начнется в 22:00.

"Барселона" и "Рома" ранее уже разыгрывали данный трофей в 2015 году. Тогда каталонцы одержали победу со счетом 3:0.

"Барселона" является 44-кратным обладателем Кубка Гампера.

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