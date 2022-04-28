"Барселона" определилась с предложением по Левандовски
Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен
"Барселона" провела переговоры с Пини Захави, агентом польского нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски, сообщает журналист Жерар Ромеро в своем твиттере.
По сведениям источника, каталонский клуб готов заплатить за футболиста 30-35 миллионов евро. Самому игроку "Барселона" хочет предложить двухлетний контракт с возможностью продления еще на год. Каталонцы надеются, что Захави сможет организовать трансфер.
В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 43 матча во всех турнирах, забил 48 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Легенда "Баварии" высказался о ситуации с Левандовски. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20