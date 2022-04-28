"Барселона" определилась с предложением по Левандовски

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

"Барселона" провела переговоры с Пини Захави, агентом польского нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски, сообщает журналист Жерар Ромеро в своем твиттере.

По сведениям источника, каталонский клуб готов заплатить за футболиста 30-35 миллионов евро. Самому игроку "Барселона" хочет предложить двухлетний контракт с возможностью продления еще на год. Каталонцы надеются, что Захави сможет организовать трансфер.

В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 43 матча во всех турнирах, забил 48 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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