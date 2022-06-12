"Барселона" определилась с ценой на Тринкау
Фото: твиттер Франсишку Тринкау/Автор неизвестен
"Барселона" может продать португальского полузащитника Франсишку Тринкау в летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, каталонский клуб хочет получить за футболиста более 18 миллионов евро. Интерес к игроку проявляют "Бенфика", "Спортинг" и "Валенсия". Впрочем, главный тренер "Барселоны" Хави может дать шанс португальцу проявить себя во время предсезонной подготовки.
В минувшем сезоне 22-летний Тринкау выступал за "Вулверхэмптон" на правах аренды, провел за клуб 30 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2025 года.
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