"Барселона" определилась с будущим тер Штегена

Фото: инстаграм Марка-Андре тер Штегена/Автор неизвестен

"Барселона" не собирается продавать своего основного вратаря Марка-Андре тер Штегена.

Как пишет Diario Sport, ссылаясь на источники в клубе, голкипера не будут продавать ради регистрации новичков.

Ранее СМИ писали, что голкипер может уйти в случае, если Френки де Йонг откажется покидать клуб.

Теперь же решено, что тер Штеген останется первым номером команды в новом сезоне.

В то же время немецкого вратаря могут попросить о снижении зарплаты.

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