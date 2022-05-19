"Барселона" определилась с будущим Пьянича
Фото: твиттер Пьянича\Автор неизвестен
"Барселона" довольно четко определилась с будущим боснийского полузащитника Миралема Пьянича, сообщает журналист Кармен Торрес.
По информации источника, каталонский клуб попытается продать его, но также будут готовы отдать его в аренду, если этого будет требовать ситуация.
Отмечается, что он не входит в планы главного тренера команды Хави Эрнандеса.
За ситуацией с Пьяничем следят многие итальянские клубы.
Напомним, что нынешний сезон хавбек проводит в составе "Бешикташа" на правах аренды.
Ранее сообщалось, что в его возвращении заинтересован туринский "Ювентус".
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|20
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