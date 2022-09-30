"Барселона" определилась с будущим Дембеле
Фото: твиттер Усмана Дембеле/Автор неизвестен
"Барселона" готова предложить новый контракт форварду команды Усману Дембеле.
Текущий договор истекает в 2024 году и его подписали всего два с половиной месяца назад.
В новом сезоне в "Барселоне" впечатлены игрой 25-летнего француза и готовы снова предложить ему обновленный контракт.
Дембеле отыграл восемь матчей в нынешнем сезоне, в которых два раза поразил чужие ворота и четырежды ассистировал товарищам по команде.
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