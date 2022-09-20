"Барселона" определила два варианта на замену Бускетсу

Фото: твиттер Рубена Невеша/Автор неизвестен

"Барселона" хочет купить полузащитника, который заменит основного защитника Серхио Бускетса, и рассматривает два варианта, сообщает Marca.

По сведениям источника, каталонский клуб проявляет интерес к хавбекам "Вулверхэмптона" португальцу Рубену Невешу и "Реалу Сосьедад" испанцу Мартину Субименди. Сумма отступных в контракте испанца составляет 60 миллионов евро, у португальца отступных нет.

В нынешнем сезоне 25-летний Невеш провел за "Вулверхэмптон" восемь матчей и забил один гол. На счету 23-летнего Субименди одна голевая передача в семи поединках.

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