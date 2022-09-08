"Барселона" оформила самый дорогой трансфер в истории женского футбола

Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Кира Уолш стала игроком "Барселоны".

За 25-летнюю футболистку испанский клуб заплатил 350 тысяч фунтов, что стало рекордной выплатой в женском футболе.

Контракт со звездной футболисткой рассчитан на 3 года.

В составе английского клуба Уолш выступала с 2014 года и выиграла 8 трофеев.

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