"Барселона" официально представила Левандовски

Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

Новичка "Барселоны" Роберта Левандовски впервые представили болельщикам на "Камп Ноу".

Как пишет официальный сайт "Барселоны", на трибунах собралось свыше 50 тысяч болельщиков.

На поле футболист вышел в сопровождении президента клуба Жоана Лапорты, надев футболку с 9 номером.

Во время презентации поляк произнес несколько фраз на каталанском и пообещал сделать все, чтобы выигрывать с Барселоной трофеи.

Также Левандовски понабивал мяч и выполнил разные трюки.

Напомним, что 33-летний Левандовски перешел из "Баварии" в "Барселону" за 45 миллионов евро.

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