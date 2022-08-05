"Барселона" официально представила Левандовски

Теги барселонароберт левандовски

"Барселона" официально представила Левандовски

Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

Новичка "Барселоны" Роберта Левандовски впервые представили болельщикам на "Камп Ноу".

Как пишет официальный сайт "Барселоны", на трибунах собралось свыше 50 тысяч болельщиков.

На поле футболист вышел  в сопровождении президента клуба Жоана Лапорты, надев футболку с 9 номером.

Во время презентации поляк произнес несколько фраз на каталанском и пообещал сделать все, чтобы выигрывать с Барселоной трофеи.

Также Левандовски понабивал мяч и выполнил разные трюки.

Напомним, что 33-летний Левандовски перешел из "Баварии" в "Барселону" за 45 миллионов евро.

Не пропустите: "РБ Лейпциг" перехватил трансферную цель "Баварии". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кукурелья стал игроком "Челси"

Кукурелья стал игроком "Челси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов