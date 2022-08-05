"Барселона" официально представила Левандовски
Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен
Новичка "Барселоны" Роберта Левандовски впервые представили болельщикам на "Камп Ноу".
Как пишет официальный сайт "Барселоны", на трибунах собралось свыше 50 тысяч болельщиков.
На поле футболист вышел в сопровождении президента клуба Жоана Лапорты, надев футболку с 9 номером.
Во время презентации поляк произнес несколько фраз на каталанском и пообещал сделать все, чтобы выигрывать с Барселоной трофеи.
Также Левандовски понабивал мяч и выполнил разные трюки.
Robert Lewandinho! pic.twitter.com/sNzcJbhPoW— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2022
Напомним, что 33-летний Левандовски перешел из "Баварии" в "Барселону" за 45 миллионов евро.
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