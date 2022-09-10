"Барселона" одержала яркую выездную победу в Ла Лиге
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
В матче 5-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде разгромила "Кадис" со счетом 4:0.
Победу каталонскому клубу принесли голы Френки де Йонга, Роберта Левандовски, Ансу Фати и Усмана Дембеле.
"Барселона", набрав 13 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Кадис" с 0 очков остался на последнем, 20-м месте.
"Кадис" – "Барселона" - 0:4 (0:0)
Голы: де Йонг, 55 - 0:1, Левандовски, 65 - 0:2, Фати, 86 - 0:3, Дембеле, 90+2 - 0:4
"Кадис": Ледесма, Сальдуа, Эрнандес, Мбайе, Эспино, Алекс Фернандес (Аларкон, 59), Алехо (Бонгонда, 60), Сан-Эметерио (Алькарас, 72), Лукас Перес (Мабил, 72), Собрино (Негредо, 72), Окампо.
"Барселона": тер Штеген, Бельерин, Пике, Араухо, Бальде (Алонсо, 78), Бускетс, де Йонг, Гави (Педри, 57), Депай (Левандовски, 57), Рафинья (Фати, 72), Ферран Торрес (Дембеле, 57).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14