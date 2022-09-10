"Барселона" одержала яркую выездную победу в Ла Лиге

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде разгромила "Кадис" со счетом 4:0.

Победу каталонскому клубу принесли голы Френки де Йонга, Роберта Левандовски, Ансу Фати и Усмана Дембеле.

"Барселона", набрав 13 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Кадис" с 0 очков остался на последнем, 20-м месте.

"Кадис" – "Барселона" - 0:4 (0:0)

Голы: де Йонг, 55 - 0:1, Левандовски, 65 - 0:2, Фати, 86 - 0:3, Дембеле, 90+2 - 0:4

"Кадис": Ледесма, Сальдуа, Эрнандес, Мбайе, Эспино, Алекс Фернандес (Аларкон, 59), Алехо (Бонгонда, 60), Сан-Эметерио (Алькарас, 72), Лукас Перес (Мабил, 72), Собрино (Негредо, 72), Окампо.

"Барселона": тер Штеген, Бельерин, Пике, Араухо, Бальде (Алонсо, 78), Бускетс, де Йонг, Гави (Педри, 57), Депай (Левандовски, 57), Рафинья (Фати, 72), Ферран Торрес (Дембеле, 57).

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