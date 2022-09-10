"Барселона" одержала яркую выездную победу в Ла Лиге

Теги барселонакадис

"Барселона" одержала яркую выездную победу в Ла Лиге

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде разгромила "Кадис" со счетом 4:0.

Победу каталонскому клубу принесли голы Френки де Йонга, Роберта Левандовски, Ансу Фати и Усмана Дембеле.

"Барселона", набрав 13 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Кадис" с 0 очков остался на последнем, 20-м месте.

"Кадис" – "Барселона" - 0:4 (0:0)
Голы: де Йонг, 55 - 0:1, Левандовски, 65 - 0:2, Фати, 86 - 0:3, Дембеле, 90+2 - 0:4

"Кадис": Ледесма, Сальдуа, Эрнандес, Мбайе, Эспино, Алекс Фернандес (Аларкон, 59), Алехо (Бонгонда, 60), Сан-Эметерио (Алькарас, 72), Лукас Перес (Мабил, 72), Собрино (Негредо, 72), Окампо.

"Барселона": тер Штеген, Бельерин, Пике, Араухо, Бальде (Алонсо, 78), Бускетс, де Йонг, Гави (Педри, 57), Депай (Левандовски, 57), Рафинья (Фати, 72), Ферран Торрес (Дембеле, 57).

Не пропустите: "Барселона" будет судиться с "Атлетико" из-за Гризманна. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Интер" вырвал победу над "Торино"

"Интер" вырвал победу над "Торино"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов