"Барселона" одержала яркую победу в Ла Лиге

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"Барселона" одержала яркую победу в Ла Лиге

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле разгромила "Вальядолид" со счетом 4:0.

Победу каталонскому клубу принесли дубль Роберта Левандовски, голы Педри и Серджи Роберто.

"Барселона", набрав семь очков, вышла на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Вальядолид" с 1 очком остался в зоне вылета на 19-й позиции.

"Барселона" – "Вальядолид" - 4:0 (2:0)
Голы: Левандовски, 24 - 1:0, Педри, 43 - 2:0, Левандовски, 64 - 3:0, Серджи Роберто, 90+2 - 4:0 

"Барселона": тер Штеген, Кунде, Араухо (Серджи Роберто, 61), Эрик Гарсия, Бальде, Бускетс (Кессиэ, 76), Педри, Гави (де Йонг, 61), Левандовски, Дембеле (Ферран Торрес, 82), Рафинья (Фати, 61).

"Вальядолид": Масип, Перес, Хоакин Фернандес, Санчес, Эскудеро, Санчес (Тони Вилья, 61), Ануар (Арройо, 76), Агуадо (Меса, 46), Мончу (Плано, 46), Кике Перес, Гвардиола (Леон, 61).

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