"Барселона" одержала яркую победу в Ла Лиге
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
В матче 3-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле разгромила "Вальядолид" со счетом 4:0.
Победу каталонскому клубу принесли дубль Роберта Левандовски, голы Педри и Серджи Роберто.
"Барселона", набрав семь очков, вышла на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Вальядолид" с 1 очком остался в зоне вылета на 19-й позиции.
"Барселона" – "Вальядолид" - 4:0 (2:0)
Голы: Левандовски, 24 - 1:0, Педри, 43 - 2:0, Левандовски, 64 - 3:0, Серджи Роберто, 90+2 - 4:0
"Барселона": тер Штеген, Кунде, Араухо (Серджи Роберто, 61), Эрик Гарсия, Бальде, Бускетс (Кессиэ, 76), Педри, Гави (де Йонг, 61), Левандовски, Дембеле (Ферран Торрес, 82), Рафинья (Фати, 61).
"Вальядолид": Масип, Перес, Хоакин Фернандес, Санчес, Эскудеро, Санчес (Тони Вилья, 61), Ануар (Арройо, 76), Агуадо (Меса, 46), Мончу (Плано, 46), Кике Перес, Гвардиола (Леон, 61).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14