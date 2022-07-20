"Барселона" обыграла "Интер Майами" с неприличным счетом

Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" уничтожила "Интер Майами" в товарищеском матче.

Встреча проходила в рамках турне по США и завершилась со счетом 6:0.

Интер Майами США – Барселона Испания 0:6 (0:3, 0:3)

Голы: 0:1 – 19 Обамеянг, 0:2 – 25 Рафинья, 0:3 – 41 Фати, 0:4 – 55 Гави, 0:5 – 69 Депай, 0:6 – 70 Дембеле.

Интер Майами: Марсман (Диоп, 61), Йедлин (Невилл, 46), Лоу (Кинтерос, 86), Мабика (Маквей, 46), Гиббс (Allen, 46), Посуэло (Тэйлор, 46), Ульоа (Джонс, 62), Грегоре (Sailor, 46), Василев (Мота, 46), Дьюк (Бекхэм, 86), Игуаин (Родригес, 46).

Барселона: тер Стеген (Пенья, 46), Дест (Торре, 46), Кристенсен (Араухо, 46), Эрик Гарсия (Серджи Роберто, 46), Бальде (Альба, 46), Кессиэ (де Йонг, 46), Нико Гонсалес (Бускетс, 46), Педри (Эз Абде, 46; Касадо, 84), Обамеянг (Депай, 46), Рафинья (Дембеле, 46; Кольядо, 79), Фати (Гави, 46).

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