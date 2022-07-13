"Барселона" объявила о договоренности по трансферу бразильца из АПЛ

Фото: твиттер Рафиньи/Автор неизвестен

Пресс-служба "Барселоны" на официальном сайте объявила о договоренности по трансферу бразильского полузащитника "Лидса" Рафиньи.

В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование в каталонском клубе, а затем подпишет контракт. Ранее сообщалось, что "Барселона" заплатит за игрока 58 миллионов евро. Сумма трансфера может вырасти еще на семь миллионов за счет бонусов.

25-летний Рафинья выступал за "Лидс" с 2020 года. Всего он провел за клуб 67 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Ранее играл за "Аваи", "Виторию Гимарайнш", "Спортинг" и "Ренн". За сборную Бразилии сыграл девять матчей и забил три гола.

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