"Барселона" объявила о договоренности по трансферу бразильца из АПЛ
Фото: твиттер Рафиньи/Автор неизвестен
Пресс-служба "Барселоны" на официальном сайте объявила о договоренности по трансферу бразильского полузащитника "Лидса" Рафиньи.
В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование в каталонском клубе, а затем подпишет контракт. Ранее сообщалось, что "Барселона" заплатит за игрока 58 миллионов евро. Сумма трансфера может вырасти еще на семь миллионов за счет бонусов.
25-летний Рафинья выступал за "Лидс" с 2020 года. Всего он провел за клуб 67 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Ранее играл за "Аваи", "Виторию Гимарайнш", "Спортинг" и "Ренн". За сборную Бразилии сыграл девять матчей и забил три гола.
Не пропустите: "Барселона" продала форварда в "Уотфорд". | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Алексей Миранчук попал в сферу интересов "Ромы
-
Агаларова зовет клуб из родного города Роналду
-
"Барселона" отправила португальского хавбека в "Спортинг"
-
На матчи "Торпедо" в РПЛ продали всего 168 абонементов
-
"Барселона" объявила о договоренности по трансферу бразильца из АПЛ
-
Стало известно, кто заменит Каттани в "Спартаке"
-
Мартинс высказался о скандальной ошибке в посте о возвращении в Россию
-
Массажист Кокорина рассказал о состоянии форварда
-
Два клуба РПЛ нацелились на форварда "Рубина" Лисаковича
-
Стерлинг прошел медосмотр в "Челси"
-
Лука Каттани покинул "Спартак"
-
Ярмоленко перешел в клуб Реброва
-
В "Торпедо" высказались о возможном подписании Черышева
-
Червиченко оценил вероятность перехода Дзюбы в "Рубин"
-
Эдегор станет новым капитаном "Арсенала"
-
Кечинов: Дзюба ещё два-три года может играть на самом высоком уровне
-
"Барселона" получит деньги на трансферы на следующей неделе
-
Матчи Кубка РПЛ могут состоять из трех таймов
-
Тотти разводится с моделью спустя 20 лет совместной жизни
-
Стало известно, перейдет ли Роналду в "ПСЖ"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18