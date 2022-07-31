"Барселона" - "Нью Йорк Ред Буллс" - 2:0 (видеообзор)

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"Барселона" - "Нью Йорк Ред Буллс" - 2:0 (видеообзор)

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" в товарищеском матче обыграла "Нью-Йорк Ред Буллс" со счетом 2:0.

Победу каталонскому клубу принесли голы Усмана Дембеле и Мемфиса Депая.

"Нью-Йорк Ред Буллс" США – "Барселона" Испания - 0:2 (0:1)
Голы: Дембеле, 40 - 0:1, Депай, 87 - 0:2

"Барселона": тер Штеген (Пенья, 73), Араухо (Пике, 46), Кристенсен (Роберто, 46), Гарсия (Нико, 62), Альба (Бальде, 63), Бускетс (Пьянич, 61), Гави (Педри, 46), де Йонг (Кессье, 46), Дембеле (Фати, 46), Рафинья (Обамеянг, 61), Левандовски (Депай, 73).

Видеообзор матча

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