"Барселона" не сможет зарегистрировать одного новичка на матч 1-го тура Ла Лиги
Фото: твиттер Жюля Кунде/Автор неизвестен
Французский защитник "Барселоны" Жюль Кунде не будет зарегистрирован в Ла Лиге к матчу 1-го тура чемпионата Испании с "Райо Вальекано", сообщает The Athletic.
По сведениям источника, руководство каталонского клуба нашло возможность внести в заявку датского защитника Андреаса Кристенсена, полузащитников Рафинью Диаса и Франка Кессье, а также нападающего Роберта Левандовского. Ожидается, что Кунде будет зарегистрирован позднее.
Матч "Барселона" - "Райо Вальекано" состоится завтра, 13 августа, и начнется в 22:00.
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|20
|35
|4
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|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14