"Барселона" не сможет зарегистрировать одного новичка на матч 1-го тура Ла Лиги

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"Барселона" не сможет зарегистрировать одного новичка на матч 1-го тура Ла Лиги

Фото: твиттер Жюля Кунде/Автор неизвестен

Французский защитник "Барселоны" Жюль Кунде не будет зарегистрирован в Ла Лиге к матчу 1-го тура чемпионата Испании с "Райо Вальекано", сообщает The Athletic.

По сведениям источника, руководство каталонского клуба нашло возможность внести в заявку датского защитника Андреаса Кристенсена, полузащитников Рафинью Диаса и Франка Кессье, а также нападающего Роберта Левандовского. Ожидается, что Кунде будет зарегистрирован позднее.

Матч "Барселона" - "Райо Вальекано" состоится завтра, 13 августа, и начнется в 22:00.

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