"Барселона" не смогла победить "Хетафе"

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"Барселона" не смогла победить "Хетафе"

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

В матче 37-го тура чемпионата Испании "Хетафе" и "Барселона" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Барселона", набрав 73 очка, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Хетафе" с 39 очками поднялся на 14-ю позицию.

"Хетафе" – "Барселона" - 0:0

"Хетафе": Сория, Суарес, Йокушлу, Джене, Куэнка, Оливера, Максимович (Флорентину, 81), Арамбарри, Аленья (Вильяр, 67), Унал (Оскар Родригес, 81), Майораль (Сандро Рамирес, 67).

"Барселона": тер Штеген, Дани Алвес, Лангле, Мингеса, Бальде (Мармоль, 90), Бускетс, Пуч, Гави, Обамеянг (Фати, 61), Депай (де Йонг, 71), Ферран Торрес.

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