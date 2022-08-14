"Барселона" не смогла обыграть мадридский клуб в матче Ла Лиги
Фото: сайт Ла Лиги/Автор неизвестен
В матче 1-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле сыграла вничью с "Райо Вальекано" со счетом 0:0.
"Барселона" – "Райо Вальекано" - 0:0
"Барселона": тер Штеген, Араухо, Кристенсен (Серджи Роберто, 60), Эрик Гарсия, Альба (Обамеянг, 82), Бускетс, Педри (Кессиэ, 72), Гави (де Йонг, 60), Левандовски, Дембеле, Рафинья (Фати, 60).
"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Лежен, Катена, Фран Гарсия, Трехо (Посо, 84), Гарсия, Унаи Лопес (Оскар Валентин, 62), Паласон (Сальви Санчес, 79), Сисс, Камельо (Фалькао, 62).
Удаление: Бускетс (90+3)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14