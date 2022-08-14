"Барселона" не смогла обыграть мадридский клуб в матче Ла Лиги

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"Барселона" не смогла обыграть мадридский клуб в матче Ла Лиги

Фото: сайт Ла Лиги/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле сыграла вничью с "Райо Вальекано" со счетом 0:0.

"Барселона" – "Райо Вальекано" - 0:0

"Барселона": тер Штеген, Араухо, Кристенсен (Серджи Роберто, 60), Эрик Гарсия, Альба (Обамеянг, 82), Бускетс, Педри (Кессиэ, 72), Гави (де Йонг, 60), Левандовски, Дембеле, Рафинья (Фати, 60).

"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Лежен, Катена, Фран Гарсия, Трехо (Посо, 84), Гарсия, Унаи Лопес (Оскар Валентин, 62), Паласон (Сальви Санчес, 79), Сисс, Камельо (Фалькао, 62).

Удаление: Бускетс (90+3)

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