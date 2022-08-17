"Барселона" не смогла договориться с Пике и Бускетсом

Фото: твиттер Жерара Пике/Автор неизвестен

"Барселона" не смогла договориться с Жераром Пике и Серхио Бускетсом о зарплате.

Как известно, с футболистами пытались договориться о снижении зарплаты или ее отсрочке, что необходимо для регистрации нового защитника клуба Жюля Кунде.

Как сообщает Mundo Deportivo, сейчас приговоры приостановлены, хотя и могут быть возобновлены в любой момент.

Пике и Бускетс в то же время настаивают на том, что уже приложили немало усилий для помощи клубу.

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