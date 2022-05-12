"Барселона" не продаст тер Штегена

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"Барселона" не продаст тер Штегена

Фото: твиттер тер Штегена\Автор неизвестен

"Барселона" не будет расставаться с немецким голкипером команды Марком-Андре тер Штегеном, сообщает журналист Луис Мигельсанц.

По информации источника, этим летом рынок вратарей находится в тупике, и не ожидается никаких серьезных изменений в воротах ведущих клубов Европы, поэтому можно с уверенностью сказать, что "Барса" сохранит тер Штегена.

Отмечается, что идея "Барсы" - сохранить его в качестве ключевого игрока, но экономическая ситуация такова, какова она есть, и клуб готов выслушать всевозможные предложения, которые могут быть интересны всем сторонам.

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