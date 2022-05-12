"Барселона" не продаст тер Штегена
Фото: твиттер тер Штегена\Автор неизвестен
"Барселона" не будет расставаться с немецким голкипером команды Марком-Андре тер Штегеном, сообщает журналист Луис Мигельсанц.
По информации источника, этим летом рынок вратарей находится в тупике, и не ожидается никаких серьезных изменений в воротах ведущих клубов Европы, поэтому можно с уверенностью сказать, что "Барса" сохранит тер Штегена.
Отмечается, что идея "Барсы" - сохранить его в качестве ключевого игрока, но экономическая ситуация такова, какова она есть, и клуб готов выслушать всевозможные предложения, которые могут быть интересны всем сторонам.
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|Команда
|М
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|Атлетико Мадрид
|20
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|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
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|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14