"Барселона" не будет выкупать Адама Траоре

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"Барселона" не будет выкупать Адама Траоре

Фото: твиттер Адама\Автор неизвестен

Испанский вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре, выступающий в "Барселоне" на правах аренды, ни при каких условиях не будет каталонским клубом выкуплен за 30 миллионов евро, сообщает журналист Хави Мигель.

По информации источника, только обмен с Тринкау позволит ему остаться в "Барселоне".

Если "Вулверхэмптон" захочет оставить португальца, то Адама останется в Каталонии. На данный момент английский клуб не планирует его оставлять.

Отмечается, что тренерский штаб Хави ценит выступления Адама Траоре и его роль в команде, но считает, что есть и другие приоритеты. 

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