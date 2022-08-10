"Барселона" назвала сумму, за которую готова купить Бернарду Силву

Фото: твиттер Бернарду Силвы/Автор неизвестен

"Барселона" намерена провести трансфер полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силвы до конца этого лета.

По данным журналиста Жерара Ромеро, за португальца каталонский клуб готов заплатить 50-60 млн евро.

В ближайшие дни состоится встреча представителей обеих сторон, на которой сделку обсудят более детально.

Сам футболист уже говорил, что готов к переходу в "Барселону". Несмотря на это, он уже теряет терпение из-за того, что переговоры затянулись.

В прошлом сезоне Силва забил 13 голов и отдал 7 передач в 50 матчах во всех турнирах.

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