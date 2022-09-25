"Барселона" назвала Месси условие для его возвращения
Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен
"Барселона" готова вернуть нападающего "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси, но при выполнении нескольких условий, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, для перехода форвард придется пойти на значительное понижение зарплаты. Кроме того, он должен будет выполнять на поле все требования главного тренера Хави Эрнандеса. При этом тренерский штаб каталонского клуба сначала должен понять, на какой позиции использовать аргентинца.
В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 11 матчей, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Появились интересные детали трансфера Гризманна в "Барселону". | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Атлетико" нашел замену Облаку в АПЛ
-
"Атлетико" готов продать Облака в "Манчестер Юнайтед"
-
"Динамо" Киев одержало крупную победу в товарищеском матче. Гармаш сделал покер
-
"Реал" нацелился на лидера "Интера"
-
Названы сроки восстановления защитника "Барселоны" Араухо
-
Словакия не смогла обыграть Беларусь в Лиге наций
-
Азербайджан разгромил Казахстан в Лиге наций
-
Эвра сравнил Холанда с киллером
-
Баллак оценил шансы "Униона" выиграть Бундеслигу
-
Сын Симеоне отреагировал на не вызов в сборную Аргентины
-
"Барселона" назвала Месси условие для его возвращения
-
"Манчестер Юнайтед" хочет сохранить Рэшфорда
-
Кейн высказался о провальной серии сборной Англии
-
Неймар отреагировал на вопрос о взаимоотношениях с Мбаппе
-
"Ювентус" нацелился на защитника ПСЖ
-
"Брайтон" назвал "Челси", "Ливерпулю" и "МЮ" цену на Кайседо
-
Шотландия понесли серьезные потери перед решающим матчем с Украиной
-
Латвия упустила победу над Андоррой, но выиграла группу Лиги наций
-
Молдова вырвала победу над Лихтенштейном
-
Кака назвал свой лучший момент в карьере в "Реале"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14