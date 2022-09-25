"Барселона" назвала Месси условие для его возвращения

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

"Барселона" готова вернуть нападающего "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси, но при выполнении нескольких условий, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, для перехода форвард придется пойти на значительное понижение зарплаты. Кроме того, он должен будет выполнять на поле все требования главного тренера Хави Эрнандеса. При этом тренерский штаб каталонского клуба сначала должен понять, на какой позиции использовать аргентинца.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 11 матчей, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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