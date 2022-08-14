"Барселона" назвала "Челси" цену на Обамеянга

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"Барселона" назвала "Челси" цену на Обамеянга

Фото: твиттер Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен

"Барселона" определилась с ценой на габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, которым интересуется "Челси", сообщает Gol a Gol.

По сведениям источника, каталонский клуб хочет получить за футболиста 25-28 миллионов евро. Если продажа состоится, то это позволит каталонцам вписаться в потолок зарплат Ла Лиги. Ранее сообщалось, что на покупке габонца настаивает лично главный тренер "Челси" Томас Тухель.

В прошлом сезоне 33-летний Обамеянг забил 13 голов в 23 матчах за "Барселону". Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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