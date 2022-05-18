"Барселона" назвала цену на Мингесу

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"Барселона" назвала цену на Мингесу

Фото: твиттер Оскара Мингесы/Автор неизвестен

"Барселона" может продать защитника Оскара Мингесу в летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонский клуб хочет получить за футболиста 5-10 миллионов евро. Не исключено, что "Барселона" включит Мингесу в сделку по трансферу полузащитника "Лидса" Рафиньи Диаса.

В нынешнем сезоне 23-летний Мингеса провел за "Барселону" 26 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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