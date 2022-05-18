"Барселона" назвала цену на Мингесу
Фото: твиттер Оскара Мингесы/Автор неизвестен
"Барселона" может продать защитника Оскара Мингесу в летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, каталонский клуб хочет получить за футболиста 5-10 миллионов евро. Не исключено, что "Барселона" включит Мингесу в сделку по трансферу полузащитника "Лидса" Рафиньи Диаса.
В нынешнем сезоне 23-летний Мингеса провел за "Барселону" 26 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|20
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|Бетис
|20
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|12
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
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