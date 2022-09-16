"Барселона" назначила сына легенды клуба на пост спортивного директора

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"Барселона" назначила сына легенды клуба на пост спортивного директора

Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Барселоны" на официальном сайте объявила о назначении Йорди Кройффа на пост спортивного директора.

Ранее голландский специалист занимался международной селекцией клуба.

48-летний Йорди является сыном легендарного футболиста и тренера "Барселоны" Йохана Кройффа. В бытность футболистом Йорди также выступал за каталонский клуб.

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