"Барселона" нашла замену Пике в Ла Лиге
Фото: твиттер Иньиго Мартинеса/Автор неизвестен
"Барселона" проявляет интерес к защитнику "Атлетика" Иньиго Мартинеса, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает кандидатуру игрока в качестве замены ветерану команды Жерару Пике. Мартинес может достаться "Барсе" бесплатно, так как его контракт с басками истекает следующим летом.
В нынешнем сезоне 31-летний Мартинес провел за "Атлетик" два матча.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14