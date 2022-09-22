"Барселона" нашла замену Пике в Ла Лиге

Фото: твиттер Иньиго Мартинеса/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к защитнику "Атлетика" Иньиго Мартинеса, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает кандидатуру игрока в качестве замены ветерану команды Жерару Пике. Мартинес может достаться "Барсе" бесплатно, так как его контракт с басками истекает следующим летом.

В нынешнем сезоне 31-летний Мартинес провел за "Атлетик" два матча.

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