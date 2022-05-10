"Барселона" нашла замену Бускетсу в "Баварии"

Фото: твиттер Марка Роки/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к испанскому полузащитнику "Баварии" Марку Роке, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонский клуб хочет купить хавбека в летнее трансферное окно. "Барселона" рассматривает кандидатуру Роки в качестве потенциальной замены ветерану команду Серхио Бускетсу.

В нынешнем сезоне 25-летний Рока провел за "Баварию" 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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