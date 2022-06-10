"Барселона" нашла замену Бускетсу в АПЛ

Фото: твиттер Рубена Невеша/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к португальскому полузащитнику "Вулверхэмптона" Рубену Невешу, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, каталонский клуб считает португальца главной целью на летнее трансферное окно. В "Барселоне" рассчитывают на Невеша в качестве конкурента, а затем и преемника основному полузащитнику Серхи Бускетсу. Агент игрока Жорже Мендеш верит, что трансфер возможен, хотя англичане потребуют за игрока солидную компенсацию.

В минувшем сезоне 25-летний Невеш провел за "Вулверхэмптон" 36 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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